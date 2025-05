De Zerbi craque, coup de tonnerre à l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, Roberto De Zerbi a plusieurs fois fait preuve de beaucoup de tensions et après la qualification de l’OM pour la Ligue des champions, le technicien italien a affiché un soulagement qui semblait excessif aux yeux d’Eric Di Meco qui se demande comment De Zerbi va pouvoir supporter une nouvelle saison avec cette intensité.

Apparu éreinté après sa première saison sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi a affiché un soulagement et une joie légèrement disproportionnés par rapport à la performance du club phocéen qui a validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions. C'est en tout cas l'avis d'Eric Di Meco qui s'interroge sérieusement sur la capacité du technicien italien à tenir une seconde saison sur le banc de l'OM.

Di Meco s'inquiète pour De Zerbi

« Comment quand tu viens d’atteindre ton objectif, comment tu ne peux pas juste te satisfaire de ton bonheur, partager ce moment de bonheur. Quand tu arrives à la fin d’un match comme ça, tout le monde est soulagé, tout le monde a oublié les péripéties. Le PSG, tout le monde vit ça, mais quand tu atteints l’objectif, tu oublies tout, ou bien ça te le fait oublier. Ou alors on t’a manqué de respect, et c’est quelque chose de très grave », souligne l’ancien joueur de l’OM au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.

«Je me demande juste si De Zerbi va être capable de supporter une deuxième année»

« Il va falloir quand même m’expliquer, à quel moment dans l’année on, ou des gens lui ont manqué de respect (à Longoria, ndlr). S’il vient me parler de la mauvaise ambiance à la Commanderie ou dans les bureaux, ce n’est pas mon problème moi ça ! C’est un problème interne, qu’il le règle en interne. Qu’il vienne nous expliquer qu’on est tous méchants, qu’on a tous été contre l’OM, que les arbitres sont contre l’OM, que les médias ont été contre l’OM, moi je n’ai pas entendu ça cette année ! Moi je me demande juste si De Zerbi va être capable de supporter une deuxième année avec la Ligue des Champions ? », se demande Eric Di Meco.