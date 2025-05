OM : L’énorme sacrifice pour signer à Marseille !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après deux saisons mitigées sous les couleurs de Swansea, Bafétimbi Gomis a rejoint l’OM à l’été 2016 en prêt. Marseille était alors dans une période de transition, avant le rachat du club par Frank McCourt quelques mois plus tard. L’ancien international français a alors consenti à des « énormes » efforts financiers pour signer.

À l’été 2016, Bafétimbi Gomis faisait son retour en France, qu’il avait quitté deux ans auparavant après son départ de l’OL. L’ancien international français (12 sélections) s’engageait alors avec l’OM, où il a été prêté par Swansea pendant une saison.

« Les efforts que j’ai fait financièrement pour venir étaient énormes »

« Je savais que c’était une année de transition avec une nouvelle direction qui allait acheter le club. L’actionnaire, Margarita Louis-Dreyfus, ne voulait plus injecter d’argent, donc économiquement, c’était difficile. Les efforts que j’ai faits financièrement pour venir étaient énormes », a expliqué Bafétimbi Gomis, dans un entretien accordé à La Minute OM.

« Quand vous êtes de la région, il n’y a pas de petit ou de grand OM »

« Quand vous êtes de la région, il n’y a pas de petit ou de grand OM, c’est l’OM. C’était important que je relève ce challenge. L'année qui précédait la mienne, il y avait une équipe beaucoup plus forte et ils ont terminé quatorzièmes ou treizièmes. Donc il y a une façon de jouer quand on porte le maillot de l’OM et c’était à moi, issu de la région, de montrer ça. C’était parfois des moments difficiles, mais il faut le caractère et la personnalité pour jouer à l’OM », a ajouté Bafétimbi Gomis.