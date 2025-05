Rabiot - OM : La sortie cash qui va faire du bruit au PSG...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En signant un contrat à l'OM en septembre 2024, Adrien Rabiot reniait tout son passif au PSG selon certains supporters parisiens et Marquinhos qui se refusait à tout commentaire après le choix de son ancien coéquipier de rejoindre l'ennemi. Pour Bafétimbi Gomis, le coup Rabiot en dit long sur la légitimité de Medhi Benatia en directeur sportif par rapport au réputé Leonardo, architecte du PSG version QSI.

Adrien Rabiot est certes un titi parisien ayant vécu ses premières années professionnelles au PSG entre 2012 et son départ libre de tout contrat en 2019. Cependant, l'international français a fait une croix sur son héritage au Paris Saint-Germain en s'engageant en faveur de l'ennemi historique du club : l'OM. Bafétimbi Gomis, passé par l'Olympique de Marseille, a dressé un constat clair sur le travail de Medhi Benatia pour le recrutement d'Adrien Rabiot qui risque de faire réagir au PSG au vu de sa comparaison avec Leonardo (ex-directeur sportif du PSG entre 2011 et 2013 ainsi que 2019 et 2022).

«Je ne suis pas sûr que Leonardo parvienne à convaincre Rabiot de signer à l'OM»

« Plutôt Leonardo ou Benatia en directeur sportif ? Je dirais Medhi parce qu'il a plus de mérite que Leonardo. Il doit faire preuve d'une grande créativité. Je ne suis pas sûr que Leonardo parvienne à convaincre Rabiot de signer à l'OM. Medhi l'a fait en proposant un bon contrat, mais surtout en utilisant des mots qui ont eu un impact sur Rabiot. Convaincre le grand joueur, trouver un accord financier et après gérer son passif d'ancien parisien. Et tout s'est bien passé ». a commencé par avancer Bafétimbi Gomis en interview avec La Minute OM.

«En peu de temps, il a réussi à faire en sorte que l'OM retrouve son identité»

Consultant pour DAZN, diffuseur principal de la Ligue 1, Bafétimbi Gomis s'est enflammé du travail de son ami Medhi Benatia, promu directeur du football de l'Olympique de Marseille en janvier dernier. « C'est incroyable ce qu'il a fait. Franchement, respect. En peu de temps, il a réussi à faire en sorte que l'OM retrouve son identité, des joueurs qui s'identifient et qui collent à l'image de l'OM. Réussir à remettre cette institution plus forte que les joueurs alors qu'il y a eu certains problèmes l'année précédente. Il n'était pas content et a remis l'église au centre du village ».