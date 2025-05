150M€ : Le transfert qui va régaler le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au PSG, le mercato estival pourrait être extrêmement animé. Le club parisien attend des gros renforts malgré une saison potentiellement historique. Attentif à la situation de Rodrygo, le club de la capitale pourrait lâcher 150M€ pour le Brésilien qui se rapproche d’un départ du Real Madrid. Le transfert de rêve pour Luis Enrique ?

Le PSG pourrait prochainement accueillir un nouveau joyau au sein de son effectif. En effet, il y a plusieurs mois, RMC Sport révélait que le club de la capitale, et plus particulièrement que Nasser Al-Khelaïfi surveillaient de près la situation de Rodrygo. A 24 ans, l’ailier du Real Madrid fait assurément partie des joueurs les plus techniques du monde. Mais petit à petit, la situation du numéro 11 a commencé à se dégrader au sein du club madrilène.

Rodrygo va quitter le Real Madrid ?

Moins en vue au fil des mois, Rodrygo en aurait eu marre. D’après les dernières révélations de MARCA, le Brésilien envisagerait de quitter le Real Madrid dans les prochaines semaines. Lassé du système basé sur les stars dans la capitale espagnole, le Brésilien ne veut plus jouer pour le Real. Laissé sur le banc lors du Clasico face au Barça ce dimanche, Rodrygo n’a même pas été sélectionné pour la rencontre face à Majorque ce mercredi soir. Clairement, un départ numéro 11 n’a jamais été aussi proche.

Le PSG chaud sur ce dossier ?

De là à imaginer le PSG foncer sur cette piste étoilée ? Possible. A en croire les dernières indiscrétions de Sports Zone, des discussions existent bel et bien entre les représentants de Rodrygo et le club parisien. Cependant, le média précise qu’à ce jour, Arsenal, Liverpool, et Manchester City sont les clubs les plus régulièrement en contact avec l’entourage du joueur. Affaire à suivre, mais en cas d’arrivée de Rodrygo à Paris cet été, le PSG frapperait de nouveau un grand coup, alors que ce dernier est estimé à 150M€.

