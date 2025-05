PSG - Pierre Ménès : L’énorme jackpot annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme le prévoit la loi, la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan ne sera pas diffusée uniquement sur Canal+, mais sera également disponible en clair. C’est M6 qui co-diffusera la finale de la C1 et selon Pierre Ménès, cela devrait être un « carton d’audience assuré » pour la chaîne.

La 31 mai prochain à l’Allianz Arena de Munich, le PSG aura l’occasion de remporter la première Ligue des champions de son histoire face à l'Inter Milan. Une rencontre qui sera diffusée sur Canal+, détenteur des droits de la compétition en France, mais également en clair sur M6.

« Je pense que tu vas faire un match à 10 millions »

Pour Pierre Ménès, d'autant plus en raison de la présence du PSG, M6 devrait réaliser une très belle audience avec la finale de la Ligue des champions : « Oui, forcément. Je pense que tu vas faire un match à 10 millions (de téléspectateurs, ndlr), même si j’espère que Canal fera aussi une très bonne audience », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

« C’est un carton d’audience assuré »

« Canal le mérite, avec la couverture extraordinaire qu’a fait la chaîne sur la Coupe d’Europe et surtout les excellents commentaires du duo Tchoukriel/Govou qui méritent d’être écoutés. Après, c’est bien, et de toute façon c’est la loi, que les finales de Ligue des champions soient en clair et gratuit. C'est tant mieux et effectivement, cette année il y a le PSG, donc c’est un carton d’audience assuré », a ajouté Pierre Ménès.