Canal+ : Surprise, Hervé Mathoux est remplacé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme tous les dimanches, le Canal Football Club était diffusé sur les antennes de Canal+. Mais cette fois-ci, petite surprise pour commencer l'émission puisque Hervé Mathoux n'était pas à la présentation. Au terme d'une semaine faste sur les antennes de la chaîne cryptée, le journaliste a été remplacé par Clément Gacheny, qui anime habituellement les soirées de Ligue Europa le jeudi.

La semaine aura été riche en émotion dans le football. En effet, entre les deux magnifiques demi-finales de Ligue des champions remportées par le PSG et l'Inter, qui s'affronteront le 31 mai en finale, et le Clasico exceptionnel entre le Barça et le Real Madrid, il y avait des choses à dire. Une semaine de folie débriefée comme tous les dimanches par le Canal Football Club.

Hervé Mathoux remplacé sur le CFC

Mais contrairement à d'habitude, Hervé Mathoux n'était pas aux commandes de l'émission. Alors que Bertrand Latour faisait son retour après son absence remarquée au Parc des Princes mercredi et que Laure Boulleau était bien présente, c'est Clément Gacheny qui présentait le CFC en remplacement d'Hervé Mathoux. Frédéric Antonetti et Margot Dumont les accompagnaient.

Une semaine historique pour Canal+

Il faut dire que Canal+ a connu une semaine très faste avec notamment un record d'audience atteint lors de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Une rencontre qui a réuni 3,4 millions de téléspectateurs, avec une part d'audience de 17,3% ce qui en faisait la deuxième chaîne de la soirée derrière France 2. Au total, en ajoutant l'audience de Canal+Foot, le match a été vu au total par 4,14 millions de téléspectateurs avec un pic à 4,6 millions. Un record pour un match de foot sur la chaîne cryptée. Mais ce record ne tiendra peut-être pas longtemps puisque le 31 mai, Canal+ co-diffuse avec M6 la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter Milan. L'occasion de faire exploser les scores. Et cette fois-ci, ce sera avec Hervé Mathoux aux commandes.