Mbappé - Vinicius Jr : C'est terminé, Pierre Ménès balance cash !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons au Real Madrid. Arrivé librement et gratuitement à la Maison-Blanche l'été dernier, l'attaquant de 26 ans cohabite avec Vinicius Jr. Toutefois, leur relation est compliquée depuis le début de la saison. Mais comme l'a souligné Pierre Ménès, le Brésilien a commencé à faire des offrandes au Français ce dimanche face au FC Barcelone.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes le 1er aout. En fin de contrat, l'attaquant de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid, où il a rejoint un certain Vinicius Jr. Malheureusement pour Kylian Mbappé, il a dû changer ses habitudes à cause du Brésilien.

Mbappé - Vinicius Jr : C'est la fin du malaise

Alors que le numéro 7 et le poste d'ailier gauche étaient déjà pris par Vinicius Jr, Kylian Mbappé a dû passer numéro 9, que ce soit pour le flocage de son maillot ou pour son rôle sur le terrain. Malheureusement pour Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé et son nouveau coéquipier n'ont pas vraiment une bonne relation au Real Madrid depuis le début de leur association. Mais comme l'a souligné Pierre Ménès, on a peut-être assisté à un tournant ce dimanche. En effet, Vinicius Jr a délivré ses premières offrandes à Kylian Mbappé sur la pelouse du FC Barcelone.

«Pour la première fois, Vinicius Jr a joué avec Mbappé»

« Je sais bien qu'en France on ne voit les résultats du Real que par le prisme de Mbappé, parce que ça fait marrer les rageux, mais hier Mbappé a mis 3 buts et le Real en a pris 4 en une mi-temps. Le problème de cette équipe, il est avant tout défensif et au milieu. Surtout qu'hier, pour la première fois de la saison, Vinicius Jr a joué avec Mbappé et lui a filé deux balles de buts », a déclaré Pierre Ménès via Face à Pierrot sur YouTube.