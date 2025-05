Mercato : L’OM a choisi son patron pour la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement courtisé sur le marché des transferts en vue de la prochaine période de mercato, Leonardo Balerdi semblait destiné à un départ de l'OM. Mais selon Jérôme Rothen, le club phocéen semble finalement déterminé à conserver coûte que coûte son capitaine pour continuer à en faire son patron de vestiaire l'an prochain avec la Ligue des Champions.

Le prochain mercato estival s'annonce plutôt agité pour l'OM, et plusieurs cadres du vestiaire sont concernés par cette période. C'est notamment le cas du capitaine Leonardo Balerdi (26 ans), sous contrat jusqu'en 2028 avec l'OM et qui figure sur les tablettes de plusieurs écuries étrangères, dont l'AS Rome, avec un gros chèque à la clé. Mais finalement, la décision semble prise sur le cas Balerdi.

L'OM ne lâchera pas Balerdi

En direct dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen a lâché une grosse information sur l'avenir du capitaine de l'OM : « Balerdi, même en cas d’offre, ils veulent absolument le garder pour la Ligue des champions, parce qu’ils estiment que c’est un joueur capable de faire une saison complète et régulière », indique l'ancien joueur du PSG.

L'OM va quand même recruter en défense

Et il poursuit en indiquant que l'OM chercherait malgré tout à étoffer son secteur défensif en plus de conserver Leonardo Balerdi dans son effectif : « Ils vont quand même recruter en défense, car ils cherchent à se renforcer dans ce secteur », explique-t-il.