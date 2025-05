Transfert à 70M€ : Un joueur «impressionnant» va débarquer au PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG continue de miser sur la jeunesse en Ligue 1 et a jeté son dévolu sur Maghnes Akliouche, milieu offensif prometteur de l'AS Monaco. Séduit par ses qualités techniques, le sélectionneur des Espoirs français Gérald Baticle le décrit comme « impressionnant ». Sous contrat jusqu'en 2028, le joueur de 23 ans devrait quitter son club formateur, avec un prix fixé entre 70 et 80 millions d'euros.

Misant désormais sur la jeunesse, le Paris Saint-Germain envisage un nouveau coup en Ligue 1. Après les transferts de Bradley Barcola et Désiré Doué, et son offensive pour Rayan Cherki (OL) l’année dernière, le club de la capitale lorgne depuis de longs mois Maghnes Akliouche (AS Monaco), promis à un très bel avenir. Sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Gérald Baticle est séduit par le profil du milieu offensif.

« Quand il contrôle le ballon, il le dompte »

« Son pied a la finesse d’une main gauche, quand il contrôle le ballon, il le dompte, salue son sélectionneur, interrogé par Le Parisien. Il est aussi impressionnant dans son jeu à une touche, il peut même accélérer le jeu sans toucher le ballon, juste dans la feinte ou l’évitement ».

Akliouche devrait partir

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’AS Monaco, Maghnes Akliouche devrait profiter du mercato estival pour plier bagage, d’autant que les propositions ne manqueront pas. RMC révélait récemment que plusieurs clubs étaient prêts à dégainer, dont le PSG. Selon L’Équipe, les Monégasques attendraient entre 70 et 80M€ pour leur joueur. Les prétendants sont fixés.