Signature à OM : Le discussion secrète…

Valentin Rongier est un incontournable du vestiaire de l’OM de par sa longévité. Qu’il soit apprécié ou non au niveau de son jeu, le milieu de terrain de 30 ans finit toujours par avoir son mot à dire. Et ce, quels que soient les coachs qui prennent les rênes de l’effectif. Roberto De Zerbi a été à son tour séduit par le profil du milieu qui a été rassuré par les dirigeants dans la foulée du recrutement d’Ismaël Bennacer cet hiver.

« Il n’y a pas d’autres clubs que l’OM, c’était un projet intéressant pour moi. Que ce soit ce qu’ils font avec la direction et sur le terrain ». Voici le discours que tenait Ismaël Bennacer dans la foulée de son arrivée en prêt payant d’1M€ avec option d’achat de 12M€ et 3M€ de bonus. C’est le deal convenu entre l’Olympique de Marseille et l’AC Milan. L’international algérien de 27 ans, natif d’Arles et donc enfant de la région, révélait au passage avoir déjà discuté de cette possibilité l’été précédent. « On avait déjà des contacts cet été avec Medhi (Benatia), j’ai réfléchi et j’ai toujours pensé venir. C’était dans un coin de ma tête et aujourd’hui, je l’ai fait. Je suis très pressé de porter le maillot ».

Bennacer a débarqué cet hiver, l’OM a colmaté la brèche pour Rongier

Cette opération prenait forme quelque temps seulement après le refus de l’OM de laisser filer Valentin Rongier au Stade Rennais. Le recrutement d’Ismaël Bennacer pouvait être un véritable obstacle sportif pour le milieu de terrain de 30 ans. Toutefois, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont tenu à rassurer le principal intéressé comme La Provence l’a souligné.

La réunion de confiance secrète entre Rongier et l’OM

Une entrevue entre le comité directeur de l’OM et Valentin Rongier avait eu lieu cet hiver après l’arrivée d’Ismaël Bennacer avec pour objectif de lui renouveler sa confiance et le rassurer quant à son importance au sein du groupe de Roberto De Zerbi. D’ailleurs, Rongier n’est resté qu’une seule et unique fois tout un match sur le banc depuis la venue de Bennacer : le 22 février dernier contre Auxerre (0-3). Tous les voyants sont au vert donc pour Valentin Rongier, comme promis par la direction marseillaise.