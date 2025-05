De Zerbi passe un coup de fil, premier transfert validé à l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La qualification pour la Ligue des champions étant actée, l'OM va sérieusement pouvoir accélérer sur son mercato. Le club phocéen souhaite renforcer son effectif, notamment avec un élément offensif supplémentaire. Dans cette optique, Roberto De Zerbi aurait directement contacté Andres Pereira. Le joueur de Fulham était d'ailleurs déjà suivi par l'OM l'été dernier.

Après avoir tremblé, l'OM a finalement validé sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions grâce à sa victoire au Havre (3-1) samedi. Un énorme soulagement pour les Marseillais qui peuvent donc aborder plus sereinement le mercato estival avec la nécessité de renforcer un effectif qui n'est pas encore taillé pour la C1.

De Zerbi appelle Andreas Pereira

Et Roberto De Zerbi semble avoir l'intention de prendre les choses en main. En effet, selon les informations du média brésilien TNT Sports, l'entraîneur de l'OM aurait échangé des messages avec Andreas Pereira afin de lui vanter les mérites du projet marseillais. Auteur d'une saison pleine à Fulham, le milieu offensif brésilien est sous contrat jusqu'en 2026 avec le club londonien mais possède une option pour une prolongation d'un an selon le nombre de matches disputés. Nottingham Forrest, également bien parti pour se qualifier pour la Ligue des champions, serait intéressé. L'été dernier Fulham réclamait 35M€ pour Andreas Pereira. Reste désormais à savoir si les Cottagers ont revu leurs ambitions à la baisse.

Une piste déjà étudiée l'été dernier

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que l'OM s'intéresse à Andreas Pereira. En novembre dernier, le joueur brésilien révélait avoir reçu une offre du club phocéen lors du précédent mercato estival : « Une proposition est arrivée de Marseille, on a discuté, et malheureusement ça n’a pas marché. Il y a aussi eu une proposition de Nottingham Forest. Ce sont les deux clubs qui se sont le plus rapprochés de moi, mais il y a eu beaucoup d’intérêts. Ce serait vraiment cool (d’aller à Marseille ndlr), compte tenu de la façon dont De Zerbi veut jouer au football. Je voyais ça positivement, mais on verra maintenant en janvier ou en fin de saison s’il y aura un transfert ou si je resterai à Fulham. »