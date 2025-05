PSG : Transfert raté, il craque totalement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme l'un des meilleurs joueurs du championnat russe, Manfred Ugalde a été cité dans le viseur de l'AS Monaco et du PSG. Finalement, son transfert n'a pas abouti. Et depuis l'échec de sa signature à Paris, l'attaquant costaricien n'est plus que l'ombre de lui-même comme le raconte l'ancien international russe Andreï Kanchelskis.

Après Matvey Safonov, le PSG avait tenté un autre coup en Russie ces derniers mois. En effet, le club parisien aurait tenté d'enrôler Manfred Ugalde qui évolue au Spartak Moscou. L'attaquant costaricien, également convoité par l'AS Monaco, est finalement resté, mais il a été perturbé par l'échec de son transfert comme le regrette Andreï Kanchelskis.

Ugalde, le déclin après son départ avorté

« Nous aurions dû l’envoyer au PSG quand l’occasion s’est présentée. Peut-être qu'il a été offensé ou qu'il y a d'autres raisons à ce refus. Bien sûr, ce qu'il était avant et ce qu'il est maintenant sont deux joueurs différents », lâche l'ancien international russe dans des propos rapportés par Sports.ru.

«Nous aurions dû l’envoyer au PSG quand l’occasion s’est présentée»

Les statistiques sont effectivement éloquentes. Auteur de 14 buts en 18 apparitions lors de la première partie de saison en Championnat, Manfred Ugalde est muet devant le but depuis 9 matches. Auteur d'une seule réalisation lors de la seconde partie de saison, le Costaricien n'a plus marqué depuis le 2 mars. Preuve que son transfert avorté au PSG l'a perturbé.