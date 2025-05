OM : Coup de théâtre pour De Zerbi cet été ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM aurait choisi son entraîneur pour la saison prochaine. Et sans surprise, Roberto de Zerbi devrait conserver son poste et poursuivre son travail à la tête du groupe principal. Le technicien italien ne serait donc pas concerné par les ajustements que prévoient d'apporter la direction. Une bonne décision selon vous ?

Après la victoire de son équipe face au Havre samedi dernier (1-3), on a vu Roberto de Zerbi quitter sa zone pour communier avec les supporters marseillais présents. Dans un état second, le technicien italien célébrait la qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des champions. Il faut dire que l’ancien coach de Sassuolo ou encore de Brighton est passé par toutes les émotions cette saison. Dire qu’en novembre dernier, il avait menacé de quitter l’OM après une défaite face à l’AJ Auxerre...

De Zerbi, le verdict est tombé

Aujourd’hui, De Zerbi se dit « très heureux d'être l'entraîneur de l'OM ». Et selon les informations de La Provence, il n’y a, aujourd’hui, aucune raison de penser que le coach italien quittera son poste durant l’intersaison. Lié au club phocéen jusqu’en 2027 et engagé dans un projet de reconstruction du club, De Zerbi peut aussi compter sur le soutien de son groupe, qui ne l’a jamais lâché, malgré quelques turbulences ces dernières semaines. « Cela m’a vraiment énervé de lire qu’il y avait une mutinerie, que des joueurs étaient contre moi. C’était complètement faux, on ne pouvait pas être plus loin de la réalité, ça m’a beaucoup touché » avait lâché De Zerbi samedi dernier.

Un retournement de situation est possible ?

En conservant De Zerbi, Pablo Longoria fait le choix de la stabilité. Après avoir enchaîné les déceptions au poste d’entraîneur ces dernières années, le président de l’OM espère désormais parcourir un bout de chemin avec l’Italien. Mais le navire tanguera-t-il si De Zerbi se retrouve avec une grosse proposition d’un club européen ? Christophe Galtier ou Jean-Pierre Papin, qui ont longtemps espéré ce poste, pourraient-ils revenir dans la course ?

