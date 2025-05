Benzema à l’OM ? L’annonce cash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Karim Benzema a connu la consécration en 2022 avec son sacre au Ballon d’or quelques mois après avoir soulevé la Ligue des champions avec le Real Madrid. Le natif de Bron et l’enfant de l’OL a inspiré toute une génération et a été une figure à laquelle un autre jeune issu de la formation lyonnaise a été comparée : Amine Gouiri. L’attaquant de l’Olympique de Marseille s’est lâché.

A l’instar de Karim Benzema, Amine Gouiri est originaire de la région lyonnaise. Ayant intégré le centre de formation de l’OL en 2013, quatre années après le départ de Karim Benzema au Real Madrid, Gouiri a régulièrement été comparé au Ballon d’or 2022. Cela va faire cinq saisons que l’international algérien a quitté l’OL pour engranger de l’expérience à l’OGC Nice puis au Stade Rennais avant de flamber à l’OM depuis son transfert à 22M€ bonus compris cet hiver.

«Toute ma carrière on m’a parlé de Karim Benzema, on a fait des comparaisons, c’est une dinguerie»

Double buteur au Havre samedi dernier (3-1), Amine Gouiri a été invité à s’exprimer une fois de plus sur les comparaisons avec Karim Benzema. Le « Nueve » de l’OM a tenu à clore le débat une bonne fois pour toutes. « Toute ma carrière on m’a parlé de Karim Benzema, on a fait des comparaisons, c’est une dinguerie (sourire). Au bout d’un moment, c’était un peu lourd car chacun a son parcours, chacun est différent. Tu ne peux pas refaire la même histoire, le même parcours, la même carrière qu’un joueur. C’est impossible ».

«Mais chacun son parcours, chacun sa carrière»

« Attention, ces comparaisons m’ont flatté car on parle d’un joueur de classe mondiale. Il a quand même remporté le Ballon d’Or, il a réalisé des trucs de fou, il a passé 12 ans (ndlr, 14 ans) au Real Madrid. C’est un joueur de malade. Mais chacun son parcours, chacun sa carrière. Je me répète, il faut bien que les gens comprennent ». a conclu Amine Gouiri au cours de son entretien avec Onze Mondial.