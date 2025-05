Transfert annulé : La fake news à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sur la pelouse du Havre samedi dernier (3-1), l’OM a pu célébrer la qualification tant attendue pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Ce complément tant sportif que financier permettra donc aux dirigeants du club phocéen de se montrer plus attrayants sur le marché des transferts… pour faire signer l’enfant du pays Wesley Fofana ? Il ne faudrait à l’instant T ne pas trop y compter.

Natif de Marseille, Wesley Fofana n’a jamais défendu les couleurs du club phare de sa ville. Que ce soit pendant sa formation ou chez les professionnels, l’actuel joueur de Chelsea n’a pas arboré la tunique de l’Olympique de Marseille. Et pourtant, il y a eu au moins un contact entre les parties concernées comme le principal intéressé l’affirmait pour Free Foot en septembre 2024.

L’OM qualifié en Ligue des champions, la chasse est ouverte sur le mercato ?

« J’ai eu un appel qui m’a beaucoup touché. Ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Mehdi Benatia de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif (ndlr, en fait conseiller du président Pablo Longoria, officiellement). C’est sûr que ça m’a touché. Je pense que tout le monde sait pourquoi et… J’ai eu une réflexion. Mais voilà, l’objectif à l’heure actuelle c’est de réussir à Chelsea ». a donc déclaré l’enfant du pays au média. Avec la qualification décrochée par le groupe de Roberto De Zerbi en Ligue des champions la semaine dernière, les rumeurs sur le mercato estival fusent depuis dans la presse et notamment concernant l’international français de Chelsea.

Le démenti de l’OM pour Wesley Fofana

Qu’en est-il vraiment ? L’OM a-t-il avancé sur le dossier Wesley Fofana comme ce serait le cas pour Facundo Medina ou encore Aymeric Laporte ? Si l’on se fie aux informations communiquées par le journaliste Sacha Tavolieri sur son compte X, il n’y aurait rien à signaler. Et pour cause, l’Olympique de Marseille aurait été contacté par le journaliste et démentirait la moindre petite avancée dans le cadre de la signature de Fofana. Le ton est donné.