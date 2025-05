OM : Son grand retour est annoncé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance de Watford et prêté avec option d’achat à Rennes cet hiver, Ismaël Koné va retrouver l’OM samedi soir lors de la dernière journée de Ligue 1. L’international canadien s’est exprimé sur son retour au Stade Vélodrome, où il n'a pas beaucoup eu l’opportunité de jouer pendant la première partie de la saison.

Déjà assuré de retrouver la Ligue des champions grâce à sa victoire sur la pelouse du Havre (1-3) le week-end dernier, l’OM reçoit le Stade Rennais samedi prochain avec l’ambition de conserver sa deuxième place au classement. Une rencontre particulière pour Ismaël Koné, prêté avec option d’achat à Rennes cet hiver.

« L’opportunité de jouer et de retrouver certains joueurs et visages familiers ! »

« J’attends tous les matchs (sourire) ! Le Vélodrome, c’est un beau stade, sur une pelouse que je n’ai pas pu fouler aussi souvent que j’aurais voulu… Cela va être bien pour moi si j’ai l’opportunité de jouer et de retrouver certains joueurs et visages familiers ! », a confié Ismaël Koné à Ouest-France après la victoire de son équipe face à Nice (2-0) samedi dernier.

Rennes a une option d’achat de 14M€ pour Koné

Arrivé en provenance de Watford l’été dernier, l’international canadien (28 sélections) a rapidement été poussé vers la sortie par l’OM, tout comme Elye Wahi et Lilian Brassier, qui a lui aussi rejoint Rennes. Ismaël Koné a participé à 12 des 13 matchs du Stade Rennais depuis qu’Habib Beye en est l’entraîneur, pour 1 but et 1 passe décisive.