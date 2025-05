Clash avec Al-Khelaïfi : Transfert annulé au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG a vécu un mercato plutôt agité l’été dernier. Après le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale a multiplié les pistes sur le marché des transferts. Parmi les noms évoqués, on pouvait notamment retrouver celui de Rayan Cherki. Mais le transfert n’a finalement jamais eu lieu à cause des tensions entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi.

Les tensions entre Textor et Al-Khelaïfi ont plombé le transfert de Cherki

D’après les informations d’AS, Rayan Cherki était assez proche de rejoindre le PSG l’été dernier. Cependant, le transfert n’a jamais eu lieu à cause des tensions entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. Le président de l’OL a refusé de céder la pépite lyonnaise au président parisien. L’international Espoirs français est donc resté chez les Gones.

Le PSG ne reviendra pas à la charge

Mais est-ce que le PSG pourrait relancer ce dossier cet été ? Comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’intérêt parisien pour Rayan Cherki n’est plus d’actualité. Le prodige de l’OL n’était pas au programme du mercato hivernal des Rouge-et-Bleu, et ne le sera pas non plus cet été. Le PSG a tourné la page, le train ne repassera pas.