Mercato - PSG : C’est confirmé pour Lamine Yamal !

Pierrick Levallet

Après le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG a multiplié les pistes sur le mercato pour le remplacer. Parmi les noms évoqués, on pouvait notamment retrouver celui de Lamine Yamal. Le club de la capitale aurait bien tenté sa chance avec le phénomène du FC Barcelone. Et plus le temps passe, plus la presse espagnole est en mesure de confirmer la chose.

L’été dernier, le PSG a eu du pain sur la planche pour son mercato. Avec le départ de Kylian Mbappé, qui a signé libre au Real Madrid, le club de la capitale a multiplié les pistes pour lui trouver son successeur. De nombreux noms ont été évoqués, de Marcus Rashford à Victor Osimhen en passant par Viktor Gyökeres et Jadon Sancho.

Le PSG a bien tenté le coup Lamine Yamal...

Mais le PSG aurait tenté un autre gros coup sur le marché des transferts. Comme le rapporte SPORT, la formation parisienne aurait bien essayé de mettre la main sur un certain Lamine Yamal. Le phénomène du FC Barcelone aurait tapé dans l’oeil des dirigeants du PSG l’été dernier, ce qui confirme les rumeurs à ce sujet. Mais finalement, le jeune international espagnol est resté en Catalogne.

... et s'est finalement rabattu sur Désiré Doué

Le PSG s’est donc tourné vers une piste moins onéreuse. Les Rouge-et-Bleu ont déboursé 50M€ pour convaincre le Stade Rennais pour Désiré Doué. Et le crack français a rapidement surpris son monde avec son ascension fulgurante. Devenu international cette saison, le joueur de 19 ans est même dans les petits papiers de Luis Enrique désormais.