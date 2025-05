Trois grands noms à l’OM, l’appel est lancé

Axel Cornic

On annonce des gros changements à l’Olympique de Marseille cet été, avec Pablo Longoria et Medhi Benatia qui vont devoir renforcer l’équipe en vue de la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais le plus important sera sans aucun doute de garder au club les meilleurs éléments de l’effectif de Roberto De Zerbi.

C’est un été bouillant qui s’annonce à Marseille. Avec la qualification pour la Ligue des Champions en poche, l’OM peut désormais se concentrer exclusivement sur le mercato à venir et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a beaucoup de travail et trop peu de temps pour tout boucler.

Ça commence maintenant pour l’OM !

Plusieurs pistes sont déjà annoncées, avec notamment celle menant à Aymeric Laporte, ancien de Manchester City qui évolue actuellement en Arabie Saoudite à Al-Nassr. Mais pour la plupart des observateurs, le plus important sera surtout de garder les joueurs qui ont permis à l’OM de retrouver la Ligue des Champions.

« J’aimerais que Rabiot et Højbjerg restent à l’OM, Balerdi aussi »

C’est en tout cas l’avis d'Éric Di Meco, qui ne connait que trop bien la réalité marseillaise. « Moi ce qui m’intéresse c’est de voir qui il va arriver à garder cet été » a expliqué sur RMC Sport celui qui a remporté la Ligue des Champions 1993 avec l’OM. « J’aimerais que Rabiot et Højbjerg restent à l’OM, Balerdi aussi ».