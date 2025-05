L’OM trahi, Greenwood négocie son transfert en secret !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Soutenu par Roberto De Zerbi et relancé par l'OM cette saison, Mason Greenwood va-t-il trahir les Marseillais ? En Italie, c'est une option sérieusement étudiée puisqu'un média transalpin assure le père de l'ailier anglais, qui est également son agent, aurait rencontré en secret la direction de Naples. Et le numéro 10 de l'OM ne serait pas insensible à une signature dans le sud de l'Italie.

Recruté l'été dernier pour environ 30M€, Mason Greenwood a vécu une saison plus que mouvementée à l'OM. Il faut dire que son investissement sur le terrain a été pointé du doigt à de nombreuses reprises à Marseille, avant une fin de saison bien plus aboutie, permettant notamment aux Marseillais de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Greenwood discute en secret avec Naples ?

Suffisant pour garantir une nouvelle saison de Mason Greenwood à l'OM ? Rien n'est moins sûr. Et pour cause, selon les informations d'AreaNapoli.it, Andrew Greenwood, qui est le père mais également l'agent de l'ancien joueur de Manchester United, aurait rencontré les dirigeants de Naples en vue d'un transfert cet été. Le numéro 10 de l'OM serait d'ailleurs ouvert à un transfert vers le Napoli qui lutte toujours pour le titre en Serie A.

De Zerbi trahi ?

D'après le média proche du club entraîné par Antonio Conte, Mason Greenwood pourrait d'ailleurs toucher entre 4 et 4,5M€ par an à Naples. Un transfert qui, s'il venait à se confirmer, pourrait être vu comme une trahison à l'OM. Correspondant à Marseille pour RMC, Florent Germain rappelait effectivement ces dernières heures au micro de l'After Foot que l'ailier anglais avait bénéficié du « soutien inconditionnel de De Zerbi » pendant que le vestiaire et certains membres de la direction « grinçaient des dents ». Le technicien italien pourrait donc se sentir trahi si Mason Greenwood quittait déjà l'OM.