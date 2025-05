Greenwood - OM : Ça chauffe dans le vestiaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa bonne saison d'ensemble sur le plan purement sportif, Mason Greenwood semble agacer certains cadres du vestiaire de l'OM de par son manque d'investissement et de régularité. Un journaliste de RMC Sport balance sur les coulisses de l'épineux cas Greenwood à l'OM cette saison.

Recrue phare du dernier mercato estival de l'OM alors qu'il avait coûté pas moins de 30M€ + 50% à la revente, Mason Greenwood (23 ans) réalise une saison plutôt convaincante sur le plan purement sportif avec 20 buts et 5 décisives en 35 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Mais le cas Greenwood s'avère malgré tout très épineux au sein de l'OM...

Greenwood ne fait pas l'unanimité

En effet, l'attitude de l'attaquant anglais semble parfois poser problème à l'OM, et Roberto De Zerbi n'avait d'ailleurs pas hésité à lui mettre publiquement la pression en conférence de presse. Et les relations entre Greenwood et certains membres du vestiaire semblent également assez tendues si l'on en croit les révélations du journaliste Florent Germain sur RMC Sport.

« Certains cadres grinçaient des dents »

« Au sein du club, ça a été un dossier qui a tendu le vestiaire parce qu’un joueur pétri de talent ne faisait pas les efforts. Mais il n’est pas parti de l’OM et je pense que Mason Greenwood n’oublie pas qu’il a eu le soutien inconditionnel de De Zerbi. Parce que certains cadres grinçaient des dents, les dirigeants étaient aussi agacés », explique Germain sur l'épineux cas Greenwood à l'OM.