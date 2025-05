Mercato : Le Paris FC tente deux gros transferts

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC, fraîchement promu en Ligue 1, se prépare à un mercato estival ambitieux sous l'impulsion de la famille Arnault. Avec un budget conséquent pour un promu, estimé entre 80 et 100 millions d'euros, le club de la capitale cible des talents tels que Gaëtan Perrin (AJ Auxerre) et Lucas Stassin (AS Saint-Etienne) pour renforcer son effectif.

Si le Paris FC n’a pas l’intention de tout changer durant l’été, désireux de miser sur l’ossature du groupe qui a décroché son billet pour la Ligue 1, cela ne veut pas dire que le mercato sera calme au sein de l’autre club de la capitale. Entre sept et neuf joueurs sont attendus par le Paris FC, qui disposera d’un budget situé autour de 80 ou 100 millions d’euros grâce à l’arrivée à sa tête de la famille Arnault, première fortune française.

Le Paris FC s’intéresse à Gaëtan Perrin

Les premiers noms commencent à circuler à l’approche du mercato estival, Le Parisien révélant cette semaine l’intérêt du PFC pour Gaëtan Perrin. Auteur de 10 buts cette saison, l’attaquant de 28 ans a refusé une offre d’Auxerre pour prolonger et serait donc dans le viseur du promu, en concurrence notamment avec le RC Lens.

Lucas Stassin est également ciblé

Et Gaëtan Perrin n’est pas la seule révélation de la saison en Ligue 1 à plaire au Paris FC, lorgnant également Lucas Stassin selon RMC. Recruté par l’AS Saint-Étienne l’an dernier pour 10M€, l’avant-centre est l’une des seules satisfactions de la saison dans le Forez avec 12 buts au compteur pour sa première saison en Ligue 1. De quoi donner des idées au PFC...