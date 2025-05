Transferts - OM : Un gros départ annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur majeur de l'OM depuis 2019, Valentin Rongier vit très probablement ses dernières semaines sous le maillot du club phocéen. Le milieu de terrain arrive à un an de la fin de son contrat et semble bien parti pour changer d'air durant le mercato estival, lui qui n'entre pas vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi à l'OM.

Valentin Rongier (30 ans) n'aura plus qu'une année de contrat avec l'OM à l'issue de la saison, et deux options se posent donc pour éviter de le voir s'en aller libre dans un an, sans rapporter la moindre indemnité de transfert : une prolongation de contrat ou bien une vente. C'est finalement la deuxième solution qui semble se dessiner pour le milieu de terrain de l'OM, présent au club depuis 2019 mais qui n'entre pas vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi.

Rongier vers un départ de l'OM

Mercredi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, le journaliste Florent Germain a jeté un gros froid sur l'avenir de Rongier à l'OM : « Il y a une tendance de départ pour Rongier. Ils ont songé à le prolonger mais à certaines conditions. On est dans une petite impasse », assure l'envoyé spécial de RMC à Marseille. En clair, Rongier se retrouve donc poussé vers la sortie par la direction de l'OM cet été.

« Si l'OM trouve mieux... »

Et Daniel Riolo en a remis une couche sur ce dossier : « Je pense que son départ serait préjudiciable à l’OM s’il ne le remplace pas parce que Rongier est très important. Après je l’ai toujours dit, si l’OM trouve mieux… Il y a l’idée d’un contrat ailleurs pour Rongier », lâche Riolo sur le milieu de terrain de l'OM.