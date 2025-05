Appel du pied à la télévision, Cherki confirme pour le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, sur la scène des Trophées UNFP, Rayan Cherki s'était particulièrement fait remarquer. D'une part parce qu'il était le seul non-Parisien parmi les joueurs de champ dans l'équipe type de la saison. Mais surtout par son discours et sa petite phrase qui ressemblait à un appel du pied. D'ailleurs, il confirme qu'il a de nombreux amis au PSG et qu'il sera derrière eux le 31 mai pour la finale de la Ligue des champions.

Présent à Paris à l'occasion de la cérémonie des Trophées UNFP, Rayan Cherki était nommé pour celui de meilleur joueur de Ligue 1 de la saison. Finalement, il devra se contenter d'une place dans l'équipe type ce qui représente toutefois un bel exploit puisqu'il est le seul joueur de champ qui n'appartient au PSG dans le 11. Présent sur la scène à cette occasion, le joueur formé à l'OL a d'ailleurs reconnu sa proximité avec de nombreux parisiens, ce qui a été interprété comme un appel du pied.

Cherki confirme son amitié avec plusieurs joueurs du PSG

Présent en conférence de presse ce jeudi, Rayan Cherki a donc été interrogé sur cet appel du pied en marge de la dernière journée de Ligue 1 qui verra l'OL recevoir Angers. « J’ai juste répondu à une question avec humour. Pour l’instant, je n’ai que l’OL en tête. Je ne fais jamais d’appel du pied à qui que ce soit », assure le milieu offensif lyonnais qui confirme également qu'il supportera ses amis du PSG le 31 mai prochain lors de la finale de la Ligue des Champions : « Oui, je pense que tout le monde sera derrière le PSG, on espère qu’ils remporteront des trophées. Mais si je devais aller dans tous les clubs où j’ai des amis, je ferais la tournée des Zéniths ! »

«Tout le monde sera derrière le PSG»

Difficile donc de connaître la réelle position de Rayan Cherki à l'égard du PSG, mais une chose semble toutefois actée, à savoir un départ à la fin de la saison. D'ailleurs, le milieu offensif de l'OL a été interrogé sur la possibilité qu'il dispute son dernier match avec son club formateur samedi soir. Et sa réponse est pour le moins ambiguë. « Je ne sais pas si c’était mon dernier match à l’OL. Ce que je sais, c’est que j’ai tout donné pour ce club. Je suis resté quand d’autres sont partis. Je n’oublierai jamais l’Olympique Lyonnais. Je donnerai tout jusqu’à la dernière minute. Je me prépare à vivre des moments forts en émotions. Je veux juste profiter et donner du plaisir », ajoute Rayan Cherki qui fera donc peut-être ses adieux aux Lyonnais samedi soir.