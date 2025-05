PSG : Cherki confirme son transfert en public ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Rayan Cherki a lâché une phrase qui a largement fait parler puisqu'il semblait ouvrir la porte au PSG. Sans confirmer une signature à Paris, le meneur de jeu de l'OL laisse toutefois entendre en conférence de presse qu'il disputera probablement son dernier match avec son club formateur samedi.

Samedi, l'OL tentera d'arracher une qualification européenne lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Angers. Un match qui revêt également un enjeu particulier pour Alexandre Lacazette qui disputera son dernier match avec Lyon. Et cela pourrait également être le cas de Rayan Cherki dont le contrat s'achève dans un an et pour lequel de nombreuses rumeurs circulent.

Cherki, très évasif sur son avenir à l'OL

Présent en conférence de presse ce jeudi, Rayan Cherki a d'ailleurs été interrogé sur son avenir. « Je ne sais pas si c’était mon dernier match à l’OL », confie-t-il dans un premier temps avant de se montrer encore plus énigmatique : « Ce que je sais, c’est que j’ai tout donné pour ce club. Je suis resté quand d’autres sont partis. Je n’oublierai jamais l’Olympique Lyonnais. Je donnerai tout jusqu’à la dernière minute. Je me prépare à vivre des moments forts en émotions. Je veux juste profiter et donner du plaisir. » Quelques jours après avoir lancé ce qui ressemble à un appel du pied au PSG, Cherki ne se montre pas beaucoup plus rassurant pour les supporters de l'OL.

«Je me prépare à vivre des moments forts en émotions»

D'ailleurs, Rayan Cherki a également évoqué les enjeux et la préparation de ce dernier match contre Angers : « On a très bien préparé le match. Il reste encore une séance demain. On sait que les chances sont infimes, mais on y croit. La saison passée, on n’a jamais cessé d’y croire, et cette saison, on va encore se battre pour finir de la meilleure manière possible. Je pense qu’on est dans une institution où on se doit toujours de gagner. S’il y a un manque d’envie, on doit savoir se remobiliser les uns les autres. On avait une seule chose en tête : jouer samedi. » Le joueur formé à l'OL veut donc finir la saison en beauté. Avant un gros transfert ?