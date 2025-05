Transferts à 19 M€ : L’OM fait son offre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans sa quête de renforts en défense centrale, l’OM serait notamment sur la piste de Yusuf Akçiçek. Pablo Longoria se serait même rendu à Istanbul afin de rencontrer Ali Koç, président de Fenerbahçe. Marseille aurait alors fait savoir qu’il pourrait aller jusqu'à 19M€ afin de s'attacher les services de l’international turc.

« On a 7, 8 centraux que l’on va regarder. » Invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC lundi, Medhi Benatia a évoqué le mercato estival de l’OM et notamment la recherche de renforts en défense centrale. Plusieurs pistes sont explorées par l’Olympique de Marseille et son directeur du football a confirmé celles menant à Aymeric Laporte (30 ans, Al-Nassr) et Facundo Medina (25 ans, RC Lens).

L’OM intéressé par Yusuf Akçiçek « Laporte, j’ai échangé avec lui en janvier, un super mec. Il avait des envies de départ, mais pour des raisons économiques ce n’était pas réalisable. Ils vont vers une résiliation. Après il a fait deux ans en Arabie Saoudite, le rythme n’est pas le même. Ça fait partie des profils que l’on est en train d’étudier », a déclaré Mehdi Benatia. « Facundo pareil. On avait parlé avec lui en janvier. On a parlé, il avait donné une parole au RC Lens et il ne voulait pas aller plus loin dans les discussions, malgré le fait qu’il avait envie de venir. On n'avait donc pas creusé. Mais il a les qualités, le caractère pour jouer à Marseille. Ça fait partie des dossiers étudiés en tout cas. »