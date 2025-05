Transfert d’Osimhen - PSG : La folie à 100M€ !

Véritable obsession de Luis Campos, Victor Osimhen a plusieurs fois été lié au Paris Saint-Germain ces dernières années. Une occasion en or va de nouveau se présenter cet été, avec le Napoli qui souhaiterait à tout prix vendre l’attaquant nigérian… mais pas à n’importe quel prix !

Prêté à Galatasaray depuis l’été dernier, Osimhen devrait sans aucun doute être l’un des grands acteurs de ce début de mercato, avec le Napoli qui souhaite clairement le vendre. Il possède une clause de départ fixée à 75M€ pour tout club hors- Serie A et le PSG pourrait bien sauter sur l’occasion, pour enfin recruter un numéro 9 d’envergure internationale. Mais sa situation a alerté des nombreux autres clubs à travers l’Europe.

La Juve tente sa chance, mais...

C’est notamment le cas en Premier League, avec Manchester United, Chelsea ou encore Arsenal. Le club le plus actif en ce moment semble toutefois être la Juventus ! D’après les informations de Mediaset, les Bianconeri feraient tout leur possible pour s’attacher les services de Victor Osimhen et prépareraient une offre de 80M€. pas assez pour le Napoli, qui réclamerait pas moins de 100M€ pour laisser filer son joueur vers le grand rival turinois.