«7 ou 8 joueurs», l'OM balance tout sur son mercato

Avec la qualification pour la Ligue des champions en poche, l’OM lance officiellement son mercato estival. Priorité : la défense. Medhi Benatia, invité de Rothen s’enflamme, a confirmé viser entre sept et huit défenseurs centraux, dont Aymeric Laporte et Facundo Medina. L’OM veut du solide pour répondre aux exigences de Roberto De Zerbi.

«On a 7-8 centraux que l’on va regarder»

Le défenseur de l’OM continue en évoquant d’autres dossier et affirme, sur les ondes de RMC, observer de nombreux défenseur centraux pour renforcer l’effectif :

« Facundo pareil. On avait parlé avec lui en janvier. On a parlé, il avait donné une parole au RC Lens et il ne voulait pas aller plus loin dans les discussions, malgré le fait qu’il avait envie de venir. On avait donc pas creusé. Mais il a les qualités, le caractère pour jouer à Marseille. Ça fait partie des dossiers étudiés en tout cas. On a 7-8 centraux que l’on va regarder »