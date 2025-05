Kylian Mbappé : Le clash surréaliste !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé a inscrit le premier coup franc de sa carrière en avril dernier pendant la finale de la Coupe du roi contre le FC Barcelone (2-3), mettant fin à une série noire depuis le début de sa carrière. De quoi inspirer So Foot en interview avec l'auteure Anne Akrich de le titiller sur son niveau depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Au mois d'avril, Anne Akrich a publié aux éditions Gallimard le livre intitulé Kylian. L'histoire d'une écrivaine ratée qui se lance dans la biographie de Kylian Mbappé sans rencontrer le succès escompté. Une fiction sans évocation du nom de famille du joueur du Real Madrid pour qui elle voue une admiration profonde quand bien même elle ne l'a pas rencontré ou ne le connaît pas plus que ça, n'étant pas une fan de foot.

«Peut-on dire que Mbappé est lui devenu un ghostplayer depuis le Mondial 2022 ?» En interview pour So Foot, Anne Akrich a dressé un portrait flatteur de Kylian Mbappé lors d'un entretien effectué le 12 mai. « Si j’avais l’occasion de dire quelque chose à Mbappé ? Je dirais à Kylian que ce qu’il a accompli est déjà merveilleux. Et que s’il peut en faire davantage, ce sera merveilleux. Je crois qu’il va faire une saison remarquable l’année prochaine. Et je pense qu’il sera Ballon d’or ». Le journaliste de So Foot a tenté de lui faire dire du mal de Kylian Mbappé à deux reprises. La première, avec cet appât. « Pour subvenir à vos besoins, vous êtes devenue depuis plusieurs années ghostwriteuse. Peut-on dire que Mbappé est lui devenu un ghostplayer depuis le Mondial 2022 ? ». Ce qui n'a pas manqué de faire sourire Anne Akrich. « (Rires.) Je ne trouve pas qu’il soit invisible ! Il a marqué un triplé hier contre le Barça (entretien réalisé lundi 12 mai, NDLR). Alors oui, le Real a encore perdu. Mais je ne le trouve pas nul. Je ne suis pas une spectatrice qui connaît le sport et les enjeux du sport. Pour moi, c’est une icône, c’est une figure. Et j’en ai fait une figure littéraire ».