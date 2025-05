Laure Boulleau : Son problème avec Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces derniers temps, Kylian Mbappé empile les buts au Real Madrid et devrait être le pichichi de la saison de Liga lui qui compte 29 réalisations avec encore une dernière journée de championnat. Cependant, bien que les statistiques sont flatteuses, Mbappé est attendu au tournant par Laure Boulleau la saison prochaine avec l'espoir d'un effectif mieux bâti afin d'avoir la capacité de faire un jugement équitable.

Avec 40 buts toutes compétitions confondues en incluant la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale des clubs, Kylian Mbappé signe une première saison réussie sur le plan statistiques. Toutefois, bien qu'il ait inscrit 29 buts en Liga notamment avec une journée restante dans l'élite du championnat espagnol, certaines de ses performances dans le jeu et ses disparitions contre Arsenal et l'Atletico de Madrid en Ligue des champions lui sont reprochées.

«Ils terminent avec 0 trophée» Aux yeux de Laure Boulleau, il y aurait un lien de cause à effet avec notamment la situation liée à Rodrygo Goes. « Rodrygo qui veut partir ? Je pense que l'arrivée de Mbappé a chamboulé la hiérarchie d'attaque. La saison a été un peu longue pour tout le monde. Ils terminent avec 0 trophée. Je pense qu'il sent le truc arriver sur le rééquilibrage de l'équipe où il y en a peut-être un qui va sauter et que c'est peut-être lui ».