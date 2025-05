Kylian Mbappé, la décision choc !

Auteur de 41 buts toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a réussi sa première saison au Real Madrid sur le plan personnel. L’attaquant de 26 ans s’est montré comme le meilleur joueur de l’équipe madrilène. De ce fait, la Casa Blanca devrait se mettre à construire autour de lui désormais, n’en déplaise à un certain Vinicius Jr.

Le Real Madrid passe déjà à l'action sur le mercato

Cela devrait d’ailleurs commencer par le mercato. Le Real Madrid a pris conscience de son besoin urgent de recruter en défense. Dean Huijsen a donc été recruté et Trent Alexander-Arnold ne devrait plus tarder à débarquer. Ensuite, la direction madrilène devrait prendre en compte les recommandations de Xabi Alonso, tout en cherchant à mettre Kylian Mbappé dans la position la plus confortable possible. À suivre...