Kylian Mbappé : La presse espagnole a tranché !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse du FC Séville (0-2). En très grande forme ces derniers temps, Kylian Mbappé a de nouveau inscrit un but, portant son total à 41 réalisations cette saison. A ce propos, l’heure des premiers bilans de la première année du Français en Espagne commencent à tomber au sein des médias ibériques.

Sur cette fin de saison bien monotone pour le Real Madrid, Kylian Mbappé se distingue. De nouveau buteur ce dimanche soir, l’attaquant de 26 ans a inscrit 41 buts cette saison, dont 29 en Liga. Mbappé a pris de l’avance sur Robert Lewandowski (FC Barcelone), et devrait terminer la saison en tant que « Pichichi » (meilleur buteur de Liga).

Une saison réussie pour Mbappé ?

Malgré des résultats en dents de scie pour le Real Madrid cette saison, le bilan individuel de Mbappé lui, fait parler. La presse espagnole commence à tirer des premiers bilans de l’exercice 2024-2025 du Français. Pour Tomas Roncero de AS, le Bondynois a clairement du mérite.

« Mais Kylian, on te remercie »

« Une mauvaise année ? Si tu fini Pichichi de Liga plus le soulier d’or Européen, cela signifie que la première année de Mbappé est réussie. Il marque 41 buts, 29 en Liga ! Il va être Pichichi devant Lewandowski. Mais attention, ça lui a demandé de s’adapter, de devenir régulier. Les penaltys, il ne les a pas toujours tirés, d’autre les ont manqués. Il ne va pas dépasser les 50 buts, ça c’était les statistiques de Cristiano Ronaldo. Mais Kylian, on te remercie, et je serai dans le train jusqu’au bout », a affirmé le journaliste ce dimanche.