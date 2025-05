Mbappé : La presse espagnole annonce un grand changement !

Pierrick Levallet

Cette saison, rien ne s’est passé comme prévu au Real Madrid. L’arrivée de Kylian Mbappé n’a pas eu l’impact escompté sur le reste de l’équipe, au contraire. Certains éléments ont même déçu, comme Jude Bellingham. Le club madrilène estime cependant que l’international anglais doit s’adapter à son changement de rôle.

Le Real Madrid a été confronté à de nombreuses galères cette saison. En signant Kylian Mbappé, le club madrilène pensait s’être construit un effectif de feu. Mais finalement, l’équipe s’est retrouvée totalement déséquilibrée après l’arrivée de l’ancien du PSG. Sa signature a cependant eu un impact plutôt négatif sur certains joueurs, dont Jude Bellingham.

Bellingham plombé par Mbappé cette saison ?

En effet, l’international anglais a du reculer sur le terrain pour laisser de l’espace à Kylian Mbappé. Résultat, le joueur de 21 ans s’est retrouvé moins impliqué dans les phases offensives et a donc moins brillé cette saison. Cela n’a pas échappé au Real Madrid, qui aimerait le voir revenir à son meilleur niveau pour l’exercice 2025-2026.

Le Real Madrid lui fait toujours confiance !

À Valdebebas, on maintiendrait la confiance en Jude Bellingham d’après les informations de MARCA. Le Real Madrid estime qu’il retrouvera sa forme, et qu’il fallait juste qu’il s’habitue à son nouveau rôle après l’arrivée de Kylian Mbappé. Les Merengue souhaiteraient que l’Anglais s’adapte rapidement à ce grand changement, et lui aurait même fait savoir qu’il devait se comporter comme le joueur important qu’il est. Jude Bellingham est prévenu.