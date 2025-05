Real Madrid : Du «jamais vu» avec Mbappé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur de 40 buts en 54 matches pour le moment pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise un premier exercice efficace. Mais cela ne lui permet pas d'établir une entente parfaite avec les autres stars du club. Lionel Charbonnier aimerait voir ce changement arriver.

Incapable de faire briller ses coéquipiers depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé devra encore progresser sur ce point. Ses performances individuelles sont souvent suffisantes pour un joueur de son calibre mais le jeu du Real Madrid n'est plus le même du tout. Depuis le début de la saison, on remarque souvent ce manque de cohésion entre les joueurs.

Le Real Madrid en perdition à cause de Mbappé ?

En débarquant dans le club de ses rêves, Kylian Mbappé a vécu une intégration assez difficile. Au fil des mois, sa relation avec les autres grands joueurs de l'équipe n'a pas permis au Real Madrid de relever la tête. « Mbappé, c'est quand même un paradoxe. Un joueur extraordinaire avec des stats extraordinaires. Sauf qu'il ne bonifie pas les joueurs qui sont autour de lui. Bellingham s'est perdu, Vinicius s'est perdu. Beaucoup de joueurs se perdent. Le jeu défensif se perd, les animations qui sont faites autour de lui pour qu'il puisse être performant font que derrière d'autres se perdent » débute Lionel Charbonnier dans l'After Foot de RMC.

Mbappé, le point faible ?

L'année dernière, le Real Madrid semblait indéboulonnable et avec l'arrivée de Kylian Mbappé, on aurait pu penser que cela continuerait. L'attaquant français ne permet pas à ses coéquipiers une sérénité extraordinaire sur le terrain et on attend de lui des efforts. « Les très grands joueurs bonifient les autres. C'est un joueur qui n'arrive pas à gagner des titres majeurs encore une fois. Il y a la Coupe du monde, mais ça n'a pas été la Coupe du monde de Mbappé, mais d'un groupe. La star c'était Deschamps. Mbappé, c'est un mec que j'adore, j'aurais jamais voulu avoir un joueur comme ça en face de moi, parce qu'il est imprévisible. Mais derrière, est-ce qu'il bonifie un groupe, un vestiaire ? Pour l'instant, je demande à voir parce que je ne l'ai encore jamais vu » poursuit Lionel Charbonnier.