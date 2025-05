Squeezie au Real Madrid, il hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la première édition de la Kings League France touche à sa fin avec la finale qui opposera l’équipe Karasu de Kameto et le Panam All Starz de Pfut le 22 mai prochain, un premier bilan est dressé par AmineMaTue. Le streameur a l’origine de la compétition s’enflamme notamment pour l’investissement de ses collègues à l’image de Squeezie.

La première version de la Kings League France est un succès. La compétition verra l’équipe Karasu de Kameto et le Panam All Starz de Pfut le 22 mai prochain. Squeezie, dont l'équipe était présentée comme favorite, a été éliminé en demi-finale, mais le célèbre influenceur s'est toutefois parfaitement impliqué au point de s'imaginer au « Real Madrid en Ligue des champions » comme s'en amuse AmineMaTué, à l'origine de la création de la compétiton.

AmineMaTue impressioné par Squeezie

« Ce qui m'a plu, déjà, c'est devant nous : le hangar. Quand je compare à ceux que j'ai visité dans les autres pays, on les éteint. (Rires.) Je suis aussi content de l'investissement de tout le monde. Quand tu vois les têtes qu'il y a dans ce projet, tu pourrais te dire qu'ils viennent faire de la figuration : des Aurélien Tchouaméni, des Jules Koundé, des Samir Nasri... Même les créateurs de contenus, certains ne sont pas forcément des amateurs de football, comme Squeezie », raconte-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE, avant d’en dire plus sur l’investissement de Squeezie.

«Les mecs prennent ça comme s'ils entraînaient le Real Madrid en Ligue des champions»

« Tu te dis : le mec est là pour prendre son oseille, sa visibilité, mais pas du tout, ils sont même peut-être trop investis (certains streameurs ont notamment eu une attitude et des propos véhéments à l'encontre de l'arbitrage, ce qui a fait polémique). C'est d'abord un divertissement, et les mecs prennent ça comme s'ils entraînaient le Real Madrid en Ligue des champions, c'est incroyable. Moi, je ne suis allé voir personne en disant : "Donnez-vous à 200 %." Je leur ai fait le topo, et ils ont vécu le truc à fond. Le football, ça a toujours été de l'excès, ça fait partie du truc. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne tout. Personne n'est habitué à ce genre de projets, donc à nous d'ajuster notre comportement, notre manière de faire », ajoute AmineMaTue.