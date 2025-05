Mbappé, la catastrophe confirmée !

Pierrick Levallet

Pour sa première au Real Madrid, Kylian Mbappé avait sans doute rêvé mieux. Si ses statistiques personnelles sont plutôt bonnes, l’international français n’a cependant pas pu éviter la catastrophe d’une saison blanche chez les Merengue. Le sacre du FC Barcelone en Liga après sa victoire contre l’Espanyol ce jeudi est d’ailleurs venu confirmer cela.

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé son rêve. L’ancien du PSG a rejoint une attaque de feu avec Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo, sur laquelle le club madrilène misait beaucoup. La Casa Blanca pensait s’être construit un effectif capable d’écraser l’Europe. Mais rien ne s’est finalement passé comme prévu.

Surprise, Mbappé a plombé le Real Madrid ?

En effet, Kylian Mbappé a mis un certain temps avant de s’adapter à son nouvel environnement. Et son arrivée a totalement déséquilibré le onze de Carlo Ancelotti. Résultat, le Real Madrid a vu la Supercoupe d’Espagne, la Ligue des champions et la Coupe du Roi lui échapper. Et ce jeudi, un autre trophée a filé entre les doigts des Merengue.

Le FC Barcelone confirme la saison blanche du Real Madrid !

En effet, le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse de l’Espanyol (0-2), et a ainsi validé son sacre en Liga. Avec 7 points d’avance sur le Real Madrid à deux journées de la fin du championnat, le club catalan ne peut plus être rattrapé mathématiquement. La victoire des hommes d’Hansi Flick a confirmé la catastrophe d’une saison blanche pour Kylian Mbappé et le Real Madrid comme le rapporte SPORT. À voir maintenant si la Casa Blanca corrigera le tir cet été sur le mercato, pour éviter un nouveau fiasco l’exercice prochain.