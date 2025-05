Kylian Mbappé, le nouveau problème !

Pierrick Levallet

Pour sa première au Real Madrid, Kylian Mbappé avait sans doute rêvé mieux. Carlo Ancelotti n’a jamais su trouver le système pour que l’international français s’épanouisse sans nuire au collectif. Résultat, le club madrilène a réalisé une saison blanche. L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc merengue devrait toutefois soulever un nouveau problème avec la star de 26 ans.

Kylian Mbappé s’attendait sans doute à mieux pour sa première saison au Real Madrid. Malgré ses statistiques impressionnantes, l’attaquant de 26 ans va terminer l’exercice 2024-2025 sans le moindre trophée remporté avec les Merengue. Cette saison a d’ailleurs fait une grosse victime : Carlo Ancelotti. Le technicien italien n’officiera plus sur le banc de la Casa Blanca, et devrait être remplacé par Xabi Alonso. L’arrivée de ce dernier devrait toutefois soulever un nouveau problème avec Kylian Mbappé.

«La clé, ce n'est pas Mbappé ou pas en 9»

« L'avenir du Real Madrid, c'est Mbappé en 9 ? L'avenir du Real Madrid, c'est Xabi Alonso. Il va falloir qu'il trouve une animation, ce qu'a eu du mal à faire Luis Enrique même s'ils sont allés en demi-finales de Ligue des champions. La clé, ce n'est pas Mbappé ou pas en 9, c'est est-ce que Kylian Mbappé va réussir à rentrer dans le système d'un entraîneur qui place le collectif au-dessus des individualités ? Est-ce qu'il va réussir à courir et à défendre. J'ai envie de te dire le nombre de Kylian Mbappé, ça m'importe peu. C'est un cas d'école » a d’abord expliqué Kevin Diaz au micro de l’After Foot sur RMC.

Nouveau casse-tête annoncé pour le Real Madrid

« Est-ce qu'on doit juger la saison de Mbappé sur le nombre de buts ou sur l'animation offensive et défensive de son équipe. Aujourd'hui, le Barça n'a pas plus d'individualités que le Real. Mais le Barça est une équipe. On parle des stats de Raphinha et de Lamine Yamal qui ont des dizaines de passes décisives, mais Mbappé n'a pas de passes décisives (4). Il est un finisseur qui ne joue pas beaucoup dos au jeu. D'être un attaquant planche comme Lewandowski qui permet à son équipe de s'appuyer. Il ne prend exclusivement que la profondeur. La clé c'est est-ce que Xabi Alonso va trouver un moyen de l'utiliser dans un collectif avec et sans le ballon » a ensuite ajouté le chroniqueur.