Kylian Mbappé, le gros malaise !

Pierrick Levallet

Cette saison n’a pas été de tout repos pour le Real Madrid. Le club madrilène n’a remporté aucun trophée malgré l’arrivée de Kylian Mbappé l’été dernier. Au contraire, certains éléments se sont même montrés moins performant que la saison passée. Les Merengue auraient notamment constaté la baisse de forme de l’une de ses stars.

En signant Kylian Mbappé l’été dernier, le Real Madrid pensait s’être construit une équipe capable de tout écraser sur son passage. L’ancien du PSG était associé à Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo, et la formation madrilène misait beaucoup sur son attaque. Mais finalement, rien ne s’est passé comme prévu cette saison.

Rien n'a sourit au Real Madrid cette saison

Entre l’adaptation plus longue qu’escomptée de Kylian Mbappé et les problèmes avec Rodrygo et Vinicius Jr, tout n’a pas toujours été tout rose au Real Madrid. Résultat, les Merengue n’ont remporté aucun trophée cette saison. Par ailleurs, les dirigeants madrilènes auraient constaté une nouvelle galère avec l’une de ses stars.

Mbappé au coeur d'un malaise avec Bellingham ?

Comme le rapporte MARCA, la baisse de forme de Jude Bellingham après l’arrivée de Kylian Mbappé n’a pas échappé au Real Madrid. L’international anglais n’a clairement pas montré les mêmes prestations que la saison passée. Et le malaise du milieu de terrain de 21 ans inquiéterait la Casa Blanca, qui voudrait le voir briller à nouveau. À Valdebebas, on aurait donc cherché une solution pour remédier à ce problème. À voir si Xabi Alonso sera la clé qui permettra à Jude Bellingham d’évoluer à nouveau au sommet de sa forme, tout en l’associant à Kylian Mbappé.