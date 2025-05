Mbappé : La punchline qui fait halluciner le PSG !

Pierrick Levallet

L’été dernier, Luis Enrique a pris un pari fou au PSG. Le technicien espagnol a insisté sur le fait que son équipe allait être meilleure cette saison, malgré le départ de Kylian Mbappé. Sa déclaration en avait d’ailleurs étonné plus d’un. Mais presque un an plus tard, le coach de 55 ans a réussi à tenir sa promesse.

L’été dernier, les doutes étaient nombreux autour du PSG. Le club de la capitale venait de perdre Kylian Mbappé, le meilleur buteur de son histoire, ce dernier ayant signé libre au Real Madrid. Mais Luis Enrique ne s’est pas laissé abattre, au contraire. Le coach espagnol a plutôt insisté sur le fait que le départ de l’international français allait rendre son équipe meilleure.

Luis Enrique avait tout anticipé au PSG !

« Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes. Mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. Ça fera 48 buts et c’est mieux que 40 » avait d’ailleurs confié Luis Enrique en marge de la première journée de Ligue 1.

Sa punchline sur Mbappé avait surpris

Presque un an plus tard, force est de constater que l’entraîneur du PSG avait raison. Avec des responsabilités offensives partagées entre plusieurs joueurs, les Rouge-et-Bleu ont été plus tranchants face aux buts sans Kylian Mbappé. Comme le rapporte Le Parisien, la punchline de Luis Enrique en avait étonné plus d’un dans la capitale. Mais désormais, tout le monde croit le technicien espagnol.