Le PSG rate un gros transfert, Luis Enrique confirme !

Lors du mercato d’hiver, le PSG a réalisé un très gros coup en enrôlant Khvicha Kvaratskhelia pour environ 70M€. Il faut dire que le club de la capitale le suit depuis de nombreux mois désormais. Luis Enrique confirme d’ailleurs que les Parisiens ont échoué à recruter le Géorgien lors du précédent mercato estival.

L'été dernier, le nom de Khvicha Kvaratskhelia a longtemps circulé du côté du PSG, qui n'a finalement jamais voulu répondre aux exigences du Napoli. Une très bonne idée puisque le Géorgien a finalement débarqué à Paris six mois plus tard au mois de janvier pour 70M€. Un énorme coup pour lequel Luis Enrique s'enflamme, confirmant notamment l'échec de l'été dernier.

Luis Enrique confirme les longues discussions pour Kvaratskhelia

« En ce sens, Kvara était un joueur que nous aimions déjà beaucoup la saison dernière, mais ce n'était pas possible. Nous avons également essayé au début de cette saison, mais ce n'était pas possible. Finalement, cela a été possible en janvier. Et je le répète, je pense qu'il a eu suffisamment d'intelligence et d'humilité pour s'adapter à tout ce qu'on lui demandait en attaque et en défense (NDLR : il insiste sur "en défense") », se réjouit l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d’en rajouter une couche.

« N'oublions pas que nos attaquants comptent parmi les joueurs défensifs les plus performants de la compétition et il y a les statistiques. Et quand un joueur de l'immense qualité de Kvara, d'Ousmane, de Désiré, de Barcola ou de Gonçalo est capable de défendre comme ils le font, nous sommes beaucoup plus forts en tant qu'équipe. Et puis sa qualité de buteur, je n'ai aucun doute, il va marquer beaucoup de buts au fil des années. Et aujourd'hui, terminer avec une victoire est un goût très agréable . Cela n’aurait pas été un problème si nous n’y étions pas parvenus, mais cela renforce notre objectif, qui est d’être vainqueurs dans chaque compétition à laquelle nous participons », ajoute Luis Enrique.