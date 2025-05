Cherki : La trahison à 22M€ !

Pierrick Levallet

Rayan Cherki risque de vivre un mercato plutôt mouvementé cet été. Meilleur passeur de Ligue 1, le joueur de 21 ans a réalisé une grosse saison avec l’OL. L’international Espoirs français aurait cependant pu partir dès cet hiver si le club lyonnais n’avait pas rompu sa promesse en janvier dernier.

Meilleur passeur de Ligue 1, Rayan Cherki a réalisé une grosse saison avec l’OL. Le phénomène ne devrait cependant pas s’éterniser plus longtemps au sein de son club formateur. « C’était ma dernière, je pense, avec Lyon, mais je suis prudent car je sais ce que j’ai vécu l’été dernier, je sais par où je suis passé. Je verrai où le vent me mène, je suis fier de ce que j’ai fait pour l’OL » a indiqué Rayan Cherki après la victoire de l’OL contre le SCO Angers ce samedi soir (2-0).

Rayan Cherki affole le mercato

Il faut dire que l’international Espoirs français est sur les tablettes des plus grands clubs européens. Le PSG, le Bayern Munich et plusieurs équipes de Premier League suivraient sa situation de près. Rayan Cherki aurait cependant pu quitter l’OL bien plus tôt.

L'OL a trahi sa promesse pour son transfert

D’après les informations de Caught Offside, la pépite lyonnaise prenait la direction du Borussia Dortmund cet hiver. Le pensionnaire de la Bundesliga touchait au but dans ce dossier. Mais finalement, l’OL a trahi sa promesse de le vendre pour 22M€ et a préféré le garder. Rayan Cherki est donc resté en Ligue 1 quelques mois de plus. À voir maintenant quel club arrivera à lui mettre la main dessus cet été.