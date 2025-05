Lamine Yamal - Real Madrid : La grande annonce d'une star de NBA !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Décideur des grands matchs disputés par le FC Barcelone cette saison que ce soit contre le Real Madrid ou en Ligue des champions, Lamine Yamal impressionne le monde du football, mais pas seulement. La jeune star de 17 ans du Barça rend dingue Giannis Antetokounmpo, franchise player des Milwaukee Bucks en NBA.

Après douze saisons passées à Milwaukee et un titre de champion NBA décroché en 2021, il se pourrait que Giannis Antetokounmpo aille voir ailleurs pendant cette intersaison. Le franchise player des Bucks a grandi en Europe dans sa Grèce natale et se trouve être un mordu de football. L'allégeance de l'ailier fort et pivot des Milwaukee Bucks a changé au fil du temps.

Giannis Antetokounmpo tourne le dos à Arsenal pour le Real Madrid

Lors d'une session de questions /réponses avec des internautes sur X, Giannis Antetokounmpo a révélé avoir changé de club au fil de sa vie passant. « A l'époque, Arsenal. Aujourd'hui, probablement le Real Madrid ». Cependant, le futur du football mondial n'est pas une jeune pépite du Real Madrid comme Endrick, Brahim Diaz ou encore Arda Güler aux yeux de la star des Milwaukee Bucks.

«Yamal ? Le présent et le futur»

Au contraire, du point de vue de Giannis Antetokounmpo, c'est un joueur issu de la réputée Masia qui dictera le football dans les années à venir : l'attaquant de l'ennemi historique qu'est le FC Barcelone : Lamine Yamal. « Yamal ? Le présent et le futur. Le joueur que je préfère voir jouer ? Yamal. Il est différent ! ».