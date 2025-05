Mbappé, le coup de pression du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, certains joueurs ont du mal à trouver leur place au Real Madrid. C’est notamment le cas de Jude Bellingham, qui s’est vu un nouveau rôle lui être attribué. Depuis, le joueur de 21 ans n’affiche plus les mêmes prestations. Le club madrilène lui a néanmoins mis la pression pour qu’il retrouve son meilleur niveau.

En signant Kylian Mbappé, le Real Madrid pensait avoir bâti un effectif capable de tout écraser sur son passage. Le club madrilène comptait notamment beaucoup sur son attaque de feu en associant l’ancien du PSG à Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo. Mais les résultats n’ont finalement pas été au rendez-vous cette saison.

Bellingham plombé par Mbappé cette saison ?

En effet, Carlo Ancelotti n’a jamais su retrouver son équilibre si précieux dans son onze. Et certains joueurs en ont fait les frais. C’est notamment le cas de Jude Bellingham, qui a été contraint de reculer sur le terrain après l’arrivée de Kylian Mbappé. N’ayant plus les mêmes responsabilités sur le plan offensif, l’international anglais a moins brillé, et a même semblé très loin de sa forme de la saison passée.

Le Real Madrid lui a mis la pression

Mais le Real Madrid lui ferait toujours confiance d’après les informations de MARCA. À Valdebebas, on estimerait que Jude Bellingham retrouvera sa forme. Les dirigeants madrilènes penseraient qu’il fallait juste qu’il s’adapte à la présence de Kylian Mbappé et à son nouveau rôle. Le Real Madrid lui a toutefois mis la pression en lui confirmant son statut de joueur important de l’équipe, et qu’il fallait qu’il se comporte en tant que tel sur le terrain. Jude Bellingham est prévenu.