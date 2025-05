Départ de Mbappé : Le PSG revient à la charge !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG s'apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions et affiche une nette progression dans le contenu de ses matchs par rapport à la saison passée, Kylian Mbappé se retrouve pointé du doigt avec des comparaisons à répétition. Et Luis Enrique en a remis une couche mercredi en conférence de presse.

C'est un fait, Kylian Mbappé est parti du PSG en mauvais termes avec les dirigeants et une partie des supporters, beaucoup reprochant notamment au capitaine de l'équipe de France d'avoir privilégié ses intérêts personnels à ceux du collectif dans les dernières années de son passage au club. Et alors que le PSG marche très fort cette saison et disputera la finale de la Ligue des Champions le 31 mai prochain (contre l'Inter Milan), les comparaisons vont bon train entre les deux équipes, avec et sans Mbappé.

« Content de ne pas dépendre d'un seul joueur » Interrogé en conférence de presse mercredi, Luis Enrique est revenu à la charge en lâchant une phrase qui en dit long sur Mbappé, même si l’entraîneur espagnol du PSG ne cite pas son nom : « Nous avons marqué plus de buts que la saison dernière, et plus de joueurs ont délivré des passes décisives. Nos chiffres sont exceptionnels. Pour arriver cela, il faut que nos joueurs donnent le ballon à celui qui est le mieux placé. Beaucoup de joueurs ont marqué ou délivré des passes et je suis très content de ne pas dépendre d'un seul joueur », indique l'entraîneur du PSG.