Mbappé - PSG : Le tacle piquant de Zaïre-Emery !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Partenaire de Kylian Mbappé en équipe de France, Warren Zaïre-Emery avait également partagé son quotidien au PSG ces dernières années. Et le jeune milieu de terrain a fait une sortie surprenante ce mercredi, affirmant que le PSG était effectivement plus efficace et plus solide depuis le départ de Mbappé au Real Madrid l'été dernier.

Parti libre du PSG il y a un an alors qu'il avait refusé de prolonger son contrat, Kylian Mbappé vit une saison assez contrastée au sein du Real Madrid où il se démarque de par ses bonnes statistiques (40 buts, 4 passes décisives) mais se retrouve pointé du doigt pour son manque de collectif. Et de son côté, le PSG semble mieux se porter depuis le départ de Mbappé.

« Le coach n’avait pas tort sur Mbappé » Interrogé au micro de RTL mercredi après-midi, Warren Zaïre-Emery a d'ailleurs lâché une pique assez surprenante envers Kylian Mbappé : « Moi j’ai vu le coach nous dire que sans Kylian on mettrait plus de buts. Je pense qu’il n’avait pas tort. Le danger peut venir de partout : les milieux de terrain, les défenseurs, les attaquants qui ont beaucoup marqué… », lâche le jeune milieu de terrain du PSG.