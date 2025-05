Un Ballon d’Or bientôt au PSG, la grande annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A Paris, tout le monde attend avec impatience le 31 mai, date de la finale de la Ligue des champions. Cependant, un joueur l'attend peut-être plus que les autres, à savoir Ousmane Dembélé. Et pour cause, en cas de victoire parisienne contre l'Inter Milan, le numéro 10 du PSG sera le grand favori dans la course au Ballon d'Or. Mais pour le moment, il ne semble pas s'en préoccuper.

Une éventuelle victoire du PSG le 31 mai en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan rapprocherait inévitablement Ousmane Dembélé du Ballon d'Or. Cependant, le numéro 10 parisien refuse de se projeter pour le moment et se concentre uniquement sur le collectif.

Dembélé évoque le Ballon d'Or « Le Ballon d'or? Comme je le répète, on me chambre beaucoup sur ça, mais il y a beaucoup plus important quand on est un joueur du PSG que de penser à un titre individuel. Avant de penser à moi je pense à l'équipe et au club », confie-t-il lors du Média Day organisé par l'UEFA au centre d'entraînement du PSG, avant d'en rajouter une couche au sujet de la finale de la Ligue des champions.