Départ du PSG : Le Qatar reçoit une proposition !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG à l'été 2024 alors qu'il était arrivé au terme de son contrat, Alexandre Letellier est désormais en quête d'un nouveau challenge. Et le gardien de but, âgé de 34 ans, fait le point sur son avenir et se dit notamment prêt à aller relever un nouveau challenge au Qatar par le biais des liens privilégiés avec le PSG.

Barré par une rude concurrence au sein du PSG avec les présences de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas, Alexandre Letellier est donc parti libre du Parc des Princes l'été dernier et n'a toujours pas retrouvé de club. Interrogé au micro de l'After Foot sur RMC Sport mardi soir, l'ancien gardien du PSG a fait le point sur son avenir.

Letellier veut se relancer après le PSG « Depuis la fin de mon contrat à Paris, je n’ai pas trouvé de projet. Je m’entraîne depuis 11 mois avec un préparateur en espérant retrouver un club cet été. Je suis ouvert à toutes propositions », lâche l'ancien troisième gardien (ou quatrième, selon les saisons) du PSG, qui lance même un appel du pied inattendu... au Qatar !