Ousmane Dembélé - PSG : Le départ à l’étranger qui le motive !

Ousmane Dembélé se prépare avec enthousiasme pour la première édition de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis. Alors que le PSG affrontera l'Atlético de Madrid, Botafogo et Seattle en phase de groupes, l’attaquant affiche sa motivation à l'idée de jouer sur le sol américain, devant un nouveau public.

Contrairement aux années prétendantes, la saison des clubs ne se terminera pas avec la finale de la Ligue des champions. Alors que le PSG et l’Inter vont s’affronter le 31 mai prochain à Munich, les deux formations sont attendues quelques jours plus tard aux États-Unis pour disputer la première édition de la Coupe du monde des clubs nouvelle formule, du 15 juin et 13 juillet. Le PSG aura rendez-vous avec l’Altético de Madrid, Botafogo, et Seattle, un rendez-vous inédit qui motive Ousmane Dembélé.

« On a hâte d’y être » « Impatient ? Oui. En plus, c’est aux États-Unis, un très beau pays. Je pense que cette Coupe du Monde [des Clubs] va être exceptionnelle, juste avant la grande Coupe du Monde – pour les pays. Je pense que ça va être une Coupe du Monde [des Clubs] énorme et on a hâte d’y être, a confié le numéro 10 du PSG dans un entretien accordé à la Fifa. Je pense que ça va être un public chaud. Tout le monde va venir à cette Coupe du Monde. On va jouer contre de belles équipes. On a deux matches à Los Angeles et un autre à Seattle. On a hâte d’y être et je pense que ça va être top. »