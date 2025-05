50M€ : Un «grand attaquant» annoncé au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé réalise une saison XXL avec 33 buts et 13 passes décisives sous le maillot du PSG. Âgé de 28 ans, l’attaquant s'est imposé comme un pilier de l'équipe parisienne, compensant brillamment le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Frédéric Déhu se montre élogieux à l’égard du numéro 10.

Arrivé en provenance du FC Barcelone à l’été 2023 pour 50M€, Ousmane Dembélé n’imaginait probablement pas réaliser une telle saison pour sa deuxième année dans la capitale. Avec 33 buts et 13 passes décisives en 47 apparitions, l’international français de 28 ans a brillamment fait oublier Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid l’été dernier.

« Il a trouvé son meilleur poste sur le terrain » Interrogé par Le Parisien, Frédéric Déhu est sous le charme : « Surpris ? Non, car je n’ai jamais douté de son talent. Il était important qu’il retrouve de la régularité dans son jeu, et cette saison, il l’a eue. À l’époque du Barça, il a traîné de nombreuses blessures qui l’ont vraiment freiné. Aujourd’hui, il a aussi la confiance de Luis Enrique et ça compte énormément. Il a trouvé son meilleur poste sur le terrain et, mentalement, il a beaucoup plus d’outils qu’avant. »