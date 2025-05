Une star lâche «une bombe», désastre au PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors joueur du PSG, Neymar avait défrayé la chronique en 2019 en affirmant que la fameuse remontada du FC Barcelone était le meilleur souvenir de sa carrière. Ancien responsable de communication du club parisien, Yann Guérin est revenu sur cette déclaration, qui avait plongé la direction dans un profond malaise.

Aujourd’hui à Santos, Neymar a souvent mis le PSG dans l’embarras. En 2019 par exemple, en marge d’un évènement organisé dans son pays, le joueur brésilien affirmait que la remontada du FC Barcelone face au club parisien deux ans plus tôt en Ligue des champions était le souvenir le plus marquant de sa carrière.

La remontada, un moment cher à Neymar

« Il y a deux moments : notre victoire aux Jeux Olympiques avec le Brésil (en 2016) et lorsque nous avons gagné contre Paris avec Barcelone. Ce que nous avons ressenti lorsque nous avons marqué le sixième but, c'était incroyable. C'était complètement (dingue), nous étions tous fous. Je pense que c'est le meilleur souvenir pour nous tous » avait déclaré Neymar lors d’un entretien accordé à Oh My Goal. « Une bombe » selon l'intervieweur Colinterview. Évidemment, cette déclaration avait fait grincer des dents au PSG.